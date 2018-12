Des femmes s'évadent d'une prison en RDC

A Beni à l’Est de la République démocratique du Congo, une vingtaine de femmes se sont évadées de prison.



"Au moins 21 femmes se sont évadées tôt ce matin de la prison de Beni", indique le directeur de cet établissement pénitentiaire.



Les détenues ont réussi à briser le mur de la de la maison carcérale.



"Elles ont ensuite neutralisé leurs gardiens avant de disparaître dans l’obscurité", explique Nyoni Bwanakawa, le maire de la ville de Beni.



Des détenus "patrons" d’une mine de diamant



D’après les autorités, tout est mis en œuvre pour retrouver les fugitives.



Parmi elles, des délinquantes endurcies, dont certaines ont été jugées et condamnés pour avoir collaboré avec des groupes armés.



Durant ces dernières années, les évasions sont devenues fréquentes en République démocratique.



Mais rarement on assiste à des évasions massives de femmes, tel que c’est le cas à Beni.



Cette dernière évasion survient à Beni, une région en proie à une insécurité chronique.



Plusieurs groupes armés locaux et étrangers pullulent dans la zone, terrorisant les populations civiles par ailleurs confrontées à une épidémie d’Ebola.