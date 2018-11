Des islamistes attaquent un village au Mozambique

Au Mozambique, une attaque attribuée à des islamistes a fait douze morts dans le village de Chicuaia Velha à l'extrême nord du pays.



Cette attaque meurtrière est la quatrième dans cette province depuis le debut du mois de novembre.



Le drame quis'est produit vendredi, a été confirmé dimanche par la police de la province du Cabo Delgado.



Les villageois ont été tués à coups de machettes ou brûlés vifs dans leurs habitations, selon un journaliste local.



Les opérations pour retrouver les présumés islamistes auteurs de l'attaque se poursuivent.



"Le district de Nangade est loin de la mer où la police concentre ses efforts, ce qui a permis aux assaillants d'entrer dans le village, de l'attaquer et de repartir sans être inquiétés", a expliqué un office de police cité par l'AFP.

Depuis un an, des militants islamistes présumés, sèment la terreur dans le Cabo Delgado, province à majorité musulmane du nord du Mozambique riche en ressources gazières et à majorité musulmane.



Ces violences inquiètent les autorités de Maputo et de grands groupes gaziers qui ont commencé à s'installer dans la province du Cabo Delgado pour y exploiter des gisements offshore très prometteurs.