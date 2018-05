Des journalistes japonais à Saly pour regarder l'entraînement des "Lions"

Le Japon a-t-il mis en place un système pour espionner les "Lions" du Sénégal, via ses journalistes ? Ce jeudi à Saly, des journalistes japonais sont présents à la séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal pour observer.

Selon l'un d'entre eux, "le Sénégal compte dans son effectif de célèbres joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens. Donc y a pas besoin de les espionner puisqu'on les regarde à la télévision chaque semaine". La présence d'autres journalistes africains est également noté.



Pour rappel, le Japon partage la poule H avec le Sénégal, la Pologne et Colombie. "Lions" et Japonais vont s'affronter le 24 juin 2018 pour le compte de la deuxième journée de la Coupe du monde.