Des maladies non traitées pourraient tuer plus que les bombardements à Gaza, avertit l’OMS

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les maladies non traitées pourraient tuer plus de personnes à Gaza que les bombardements si le système de santé n’est pas rétabli.

La diarrhée et les infections respiratoires sont très répandues chez les enfants dans les installations surpeuplées de l’ONU où près de 1,1 million de personnes ont trouvé refuge.



Les patients atteints de maladies chroniques comme le cancer ne reçoivent pas non plus de traitement.





Cet avertissement intervient alors qu’une trêve entre Israël et le Hamas est entrée dans sa cinquième journée, après qu’une prolongation de 48 heures a été convenue.







L’accord négocié par le Qatar, l’Égypte et les États-Unis devrait permettre la libération de 20 femmes et enfants israéliens supplémentaires retenus en otage à Gaza en échange de 60 femmes et adolescentes palestiniennes dans les prisons israéliennes.





Lundi, 11 otages et 33 prisonniers ont été libérés au quatrième et dernier jour de l’accord initial, portant le total à 50 otages et 150 prisonniers libérés.





Dix-neuf ressortissants étrangers, dont l’un a la nationalité israélienne, ont également été remis par le Hamas dans le cadre d’accords distincts.





Israël a lancé une campagne militaire à Gaza et imposé un siège en réponse à une attaque transfrontalière sans précédent perpétrée par des hommes armés du Hamas le 7 octobre, au cours de laquelle au moins 1 200 personnes ont été tuées et environ 240 autres prises en otage.





Le gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 14 800 personnes ont été tuées dans le territoire depuis le début de la guerre.