Des moustiques OGM libérés au Burkina Faso

Dans le domaine de la lutte contre le paludisme, des chercheurs burkinabés et américains ont aussi modifiés génétiquement un champignon (Metarhizium pingshaense) avec la toxine d'une araignée pour qu'il puisse tuer plus rapidement les moustiques avec des résultats prometteurs selon les chercheurs.



Ces nombreuses expériences et l'expérience des OGM au Burkina Faso peuvent inquiéter les populations mais Dr Diabaté Abdoulaye tient à rassurer l'opinion sur la nature de ce test.



"Plusieurs tests ont été menés en laboratoire et nous travaillons sur ce projet depuis 2012. Nous sommes en 2019 et nous avons attendu 7 ans avant de libérer ces moustiques dans la nature".



"Nous avons travaillé avec plusieurs agences et organisations indépendantes y compris l'Agence Nationale de Biosécurité du Burkina Faso et c'est sur la base des résultats et des rapports obtenus que nous avons opéré ce lâché de moustiques".



"Ces moustiques ne sont en aucun cas plus dangereux que ceux qui sont déjà dans la nature" conclu Dr Diabaté Abdoulaye.​



Pour les ONG de défense de l'environnement qui s'opposent depuis plusieurs années aux recherches et expérimentations sur les OGM dans le pays, cette décision est contraire à toute forme d'éthique.



Les explications scientifiques avancées par l'IRSS ne sont pas de nature à convaincre selon Ali Tapsoba porte-parole du Collectif Citoyen pour l'agro-écologie.



"Nous considérons l'expérience de Target Malaria comme du terrorisme scientifique en ce sens que des publications scientifiques montrent que les moustiques génétiquement modifiés peuvent engendrer des maladies et créer des résistances par rapport aux traitements du paludisme qui existe déjà".



Pour le Collectif Citoyen pour l'agro-écologie réunissant plusieurs ONG, les "manipulations génétiques sont encore du domaine des sciences incertaines" ayant probablement "des résultats incertains et imprévisible" a alerté M. Tapsoba.



Les ONG dénoncent le manque de transparence entourant ce premier lâché de moustiques OGM et entendent continuer leur mobilisation afin que le Burkina Faso ne soit plus un pays d'expérimentation des OGM.