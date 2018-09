Des prisonniers s’évadent dans un camion poubelle

Le meneur des fuyards n'a pas voulu faire des vieux os dans la prison. Il purgeait une peine de prison à vie pour "trafic de drogue, possession illégale d'armes et tentative de meurtre", a précisé lundi le journal officiel Global New Light of Myanmar.



Au total, 29 des évadés avaient déjà été condamnés tandis que les 12 autres étaient en préventive, dans l'attente de leur procès, selon le responsable local interrogé par l'AFP.



Les conditions de détention en Birmanie restent dures dans ce pays d'Asie du Sud-Est longtemps coupé du monde par une junte militaire.



Malgré l'autodissolution de la junte en 2011, les services publics, de l'éducation aux hôpitaux en passant par les prisons, restent sous-financés, les autorités peinant à collecter les impôts.



Sous la junte, les prisonniers politiques étaient nombreux. Depuis leur sortie de prison, ils ont fréquemment dénoncé les conditions de détention insalubres et la surpopulation carcérale.