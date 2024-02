Des tensions à rond -point case bi et au croisement 22 des Parcelles assainies

Après rond-point Saint-Lazare, le foyer de tension se déplace à rond point case bi, croisement, entrainant un débordemen que peinent à contenir les forces de défense et de sécurité . Des manifestants investissent ces lieux très stratégiques des Parcelles assainies pour marquer leur mécontentement.

Plutôt, l'opposition voulant lancer son meeting au rond-point Saint-Lazare a été dispersée par les forces de sécurité et de défense à coup de grenades lacrymogènes.

Le bilan de cette après-midi se résume : arrestation de Mimi Touré, Anta Babacar Ngom, Professeur Daouda Ndiaye brutalisé, le signal de la radio et télévision privée Walf coupée et sa licence retirée.