Des trafiquants de drogue arrêtés au Tchad

Parmi les personnes arrêtées et présentées au Parquet se trouve le directeur général du ministère tchadien des affaires étrangères et son collègue directeur des Tchadiens de l'étranger.



Le Ministère public les soupçonne de trafic de stupéfiants, notamment des psychotrope, d'une valeur estimée à 7 milliards FCFA.



«Il est démontré que ces produits sont commandés par le ministère de la défense du Tchad. C'est là qu'il y a le hic»; a précisé le Procureur de la République près le tribunal de Grande instance de N'Djamena.



Il a ajouté que «les présumés auteurs ont été arrêtés après la découverte d'un réseau mis en place pour libérer un tchadien arrêté au Bénin en avril dernier pour trafic de drogues». Le tchadien a été arrêté avec un container des produits psychotropes en provenance de l'Inde. Lui et ses sept autres complices ont été arrêtés.