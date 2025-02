Des travailleurs de la Câblerie du Sénégal annoncent un préavis de grève fin février

« Un préavis a été déposé et prendra effet à la fin de ce mois. Cette démarche représente la première phase de notre mobilisation pour faire valoir nos droits », a indiqué Ousmane Camara, porte-parole des délégués. Il a précisé que, sur un total de 14 délégués, 9 ont déjà été licenciés, ce qui illustre l'ampleur du malaise au sein de l'entreprise.



Et de poursuivre « cela fait des années que nous entamons des négociations avec la direction, qui reste sourde à nos revendications ».



Ce constat renforce la détermination des travailleurs à recourir à la grève pour obtenir une réponse concrète à leurs préoccupations.



Présent lors de la rencontre, Aliou Gérard Keita a souligné que le FRAPP ne pouvait rester inerte face à ces injustices. Il a annoncé que des réunions seraient organisées avec les responsables de l'entreprise afin de déterminer la conduite à tenir et de mettre en place des mesures pour protéger les droits des travailleurs.