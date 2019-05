Désignation des modérateurs du dialogue: le Frn exclut la société civile et annonce le retour de Wade

Le Coordonnateur du Front de résistance nationale (Frn), Moctar Sourang a exclu la société civile sénégalaise sur la désignation des choix portés sur les modérateurs du dialogue national, prévu le 28 mai, avant d’annoncer le retour du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Abdoulaye Wade.



« Pour nous, les membres de la société civile sont des facilitateurs et des observateurs, ils doivent avoir une voix délibérative. Nous pensons les personnes qu’ils ont proposé (Babacar Gaye et Majib Ndiaye) auront un rôle plus important que les commissions cellulaires. Ils ont toujours joué un rôle d’observateurs et celle société civile devra plutôt être au coté de la commission pour le appuyer », a dit M. Sourang sur la Rfm.



Moctar Sourang n’a pas donné de nom, mais il a demandé à regarder le rôle que les anciens généraux ont joué dans la consolidation de la démocratie et dans l’organisation de toutes les discussions des élections. Mais d’anciens magistrats. Pour lui, les critères doivent porter sur des gens à la retraite.



Selon lui, le dialogue doit concerner uniquement le pouvoir et l’opposition, avant d’ajouter qu’après une rencontre samedi avec le président Abdoulaye Wade, le Parti démocratique sénégalais a décidé de prendre part à toutes les réunions pour mener le combat de l’approfondissement de la démocratie.