Sénégal : «en deux ans, les dirigeants sont parvenus à nous ramener 20 ans en arrière» (Mame Mbaye Niang)

Actuellement aux Etats-Unis, l’ancien ministre (2014-2024), Mame Mbaye Niang, a estimé qu’en deux ans de gouvernance, le régime de Diomaye Faye est «parvenu» à «ramener» le Sénégal «20 ans en arrière», dans une interview accordée au quotidien L’Observateur, ce vendredi.



«Oui, il y a une rupture au développement, à l’avancement, au bien-être social, à la cohésion nationale. Ces dirigeants ont freiné le pays, ils l’ont arrêté et sont même en train de reculer», s’est plaint Mame Mbaye Niang, pour qui les autorités «ont réussi» aussi à «rompre l’indépendance de la justice et à affaiblir l’Etat de droit».



L’ancien ministre a par ailleurs invité les populations à «se mobiliser et faire face pour que la République ne puisse pas s’effondrer», regrettant que le Sénégal soit dirigé par des «gens qui n’avaient pas de projet, ni de vision encore moins de savoir-faire (et) qui refusent d’être assistés».



L’ ancien ministre de Macky Sall estime enfin que le Sénégal est devenu «la risée» de l’Afrique de l’Ouest et du monde à cause des «déclarations de ses dirigeants et de leur comportement», prédisant un «avenir sombre» du pays.