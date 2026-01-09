Assemblée nationale : trois (03) députés demandent l’audition du directeur général de l’ARP

A l’Assemblée nationale, les députés El Hadji Ousmane Fall, Ousmane Diop et Ousmane Cissé ont demandé l’audition du directeur général de l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP), Dr Alioune Ibnou Talib Diouf.
A travers une correspondance adressée à la Commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale, les parlementaires assurent que cette audition vise à comprendre «les dysfonctionnement relevés au sein de l’ARP».
Pour rappel, depuis plusieurs mois, l’ARP est secoué par des accusations de «corruption, de conflits d’intérêts, de népotisme» par l’Intersyndicale des agents de la structure. En décembre 2025, «l’affaire Sofcare», qui concerne une prétendue utilisation de matières premières périmées dans la fabrication de serviette hygiénique et de couches de bébés, a mis ouvertement a nu une crise au sein de l’agence.
