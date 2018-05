Dessert Gate : Macky doit s'excuser publiquement devant le peuple, selon le Fpdr

La polémique sur les propos du président de la République sur le "traitement de faveur réservé par les colons aux anciens combattants sénégalais" continue d'enfler. Après les internautes, c'est autour de l'opposition de montrer son indignation.

Lors d'une rencontre avec la presse mercredi, le Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) a exigé du chef de l'Etat des excuses publiques.



Mamadou Diop "Decroix" déclare que c'est une honte. Il fait savoir que sur la chaine française "TV5", on fait passer l'élément en boucle pour tourner en dérision le Président sénégalais et rire sous cape. A son avis Macky Sall doit présenter ses excuses au peuple sénégalais et africain.