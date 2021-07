Destruction de bus Tata et mise en danger de la vie d’autrui: 4 chauffeurs et un responsable syndical grévistes arrêtés

Les éléments de la police de la banlieue dakaroise, ont procédé avant-hier lundi, à l’arrestation de quatre chauffeurs et d’un responsable affilié au Syndicat autonome des travailleurs du transport du Sénégal (Satts). Les mis en cause sont poursuivis pour des faits de destruction de bus Tata et de mise en danger de la vie d’autrui.



À Dakar, certains grévistes sortis dans la rue et ont laissé éclater leurs colères et ses sont violemment attaqués à des bus Tata au niveau de leurs points de départ pour les empêcher de rouler. Selon le journal « Les Échos », quand les grévistes ont appris que certains de leurs camarades voulaient leur fausser compagnie en levant le mot d’ordre, ils se sont déployés afin de s’y opposer.



Les points de départ des bus Tata sis à Guédiawaye et Wakhinane Nimzatt ont été envahis par les grévistes qui veulent coûte que coûte maintenir la paralysie du secteur des transports en commun.



Certains chauffeurs n’étant pas d’accord avec la grève ont voulu tenir tête à leurs collègues pour reprendre leur activité. Une confrontation qui a déclenché de violents tiraillements ainsi que des empoignades entres les chauffeurs de bus Tata. À l’issue de cette bataille, quatre chauffeurs et un responsable affilié au Syndicat autonome des travailleurs du transport du Sénégal (Satts), ont été arrêtés par la police.



Un parmi les mis en cause a été appréhendé à Pikine pour destruction de bien (bus tata). Quant aux quatre autres, ils ont été interpellés dans le secteur de Yeumbeul Sud informe le journal. Ceux-ci sont poursuivis pour entrave à la libre circulation des personnes, menaces et voies de fait.



Il s’agit des nommés Balla, un responsable syndical de Satts), de Cheikh G, Gora D, Fallou B et Youssou Nd des chauffeurs de bus. Ils sont reconnus les chefs d’accusation portés à leur encontre, et sont présentement placés en garde à vue.



Toutefois, après la réunion d'hier mardi qui a regroupé opérateurs et syndicalistes de AFTU, il a été retenu que ces personnes arrêtées vont être relâchées sans possibilité d'être poursuivies.