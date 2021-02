Détente entre Le Caire et Tripoli: le Premier ministre libyen en visite en Egypte

La rencontre avec le président Abdel Fattah al Sissi était « très importante » a twitté le Premier ministre libyen qui cherche à rétablir avec le Caire des « relations stratégiques » et un « partenariat global ».



Le nouvel exécutif libyen conduit par Abdel Hamid Dbeibah veut ouvrir une nouvelle page de relations avec l’Egypte, qui avait pris ses distances avec les Emirats arabes unis et s’était éloignée du maréchal Khalifa Haftar il y a quelques mois déjà.



Le soutien du Caire au processus politique libyen en cours semble indispensable. Le président égyptien a affirmé son soutien au nouveau pouvoir. Le Caire est « prêt à remettre le pays sur la bonne voie » a-t-il déclaré.



L’Egypte essaie de reprendre sa place en Libye. Depuis une semaine, les contacts égypto-libyens s’intensifient. Les discussions politiques et sécuritaires ont repris dans le but de stabiliser « le pays et la région ».



Une délégation égyptienne à Tripoli a obtenu jeudi, la reprise des vols entre les deux pays suspendus depuis 16 mois, la réouverture prochaine de l’ambassade égyptienne fermée depuis sept ans, ainsi que la création d’un consulat à Benghazi.



Le Premier ministre libyen sera ce vendredi dans l'est de son pays pour y rencontrer des personnalités et poursuivre ses consultations pour la formation du gouvernement qui sera annoncé dans les prochains jours.