Détention et trafic de cocaïne: deux (2) Nigérians arrêtés à Dakar par la Docrtis

La Direction de l’Office Central de répression du Trafic illicite des Stupéfiants (Docrtis) a mis la main sur deux présumés trafiquants de cocaïne. Les mis en cause, des Nigérians E.C et N.W, domiciliés dans des quartiers de Dakar, respectivement aux parcelles Assainies et à Ouakam.



Arrêtés, ils ont été déférés au parquet le 21 décembre dernier. Ils passeront leur fête de fin d’année 2020 en prison. Ils ont été interpelés à la suite d’une surveillance étroite de plus d’une semaine. Lors de l’intervention des éléments de la Docrtis, ils ont été cueillis avec 2,1 grammes d’héroïne, 18,2 grammes de crack et 335 comprimés non identifiés.