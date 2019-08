Détenus décédés à Rebeuss : les familles des victimes ont obtenu les corps pour l’inhumation

Les familles de Cheikh Ndiaye et Babacar Mané, deux détenus décédés à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, ont reçu vendredi matin, en présence du ministre de la Justice, Me Malick Sall, leurs corps pour l’inhumation.



Ces deux détenus de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss sont décédés suite à une bousculade causée par une avarie électrique, dans la nuit de mardi à mercredi. Les résultats de l’autopsie révèlent « des légions de brûlure électrique au cerveau et à l’épaule droite, congestion généralisée et intense des visières secondaires et une défaillance cardio-cricuhetone brute ».



Le ministre qui a fait le déplacement n’a pas fait de déclaration. Selon la Rfm, Me Sall va se rendre dans les familles des deux victimes pour présenter ses condoléances.