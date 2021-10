Déthié Fall appelle l’opposition à s’engager dans une dynamique de changement de régime

Le président du Parti républicain pour le progrès, Déthié Fall, a procédé dimanche, à l'inauguration du siège de son parti. À l'occasion de cette cérémonie d'inauguration, le leader politique appelle la classe politique sénégalaise à réfléchir sur les réponses adéquates à apporter aux préoccupations des citoyens sénégalais, car le régime actuel a fini de montrer ses limites en matière de bonne gouvernance.



« Face à l'échec du gouvernement actuel, et face aux indicateurs rouges à tous les niveaux, il faut réfléchir sur les réponses de fond à apporter. Mais nous ne doutons point de l'ambition de tous les membres de la coalition Yewwi Askan Wi d'œuvrer pour arriver à un changement politique, de correction et de refondation de la gouvernance du Sénégal », a souligné Déthié Fall.



« Il y a quelques temps, les militants du parti m’avait donné mandat de travailler pour l’unité de toute l’opposition pour faire face au régime actuel. Malheureusement, nous ne l’avons pas réussi. Face à cette diversité des options, nous avons choisi le PRP dans la coalition Yewwi Askan Wi pour engager la dynamique du changement du régime en place et la résolution des problèmes de nos compatriotes », a-t-il ajouté.



Lancé en mars 2021, Déthié Fall a rappelé que son parti se veut dans la continuité des principes des valeurs, de vertu, de patriotisme et de citoyenneté.