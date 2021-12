Déthié Fall assène ses vérités au ministre de la Justice : « Vous êtes incapable de faire face aux défis »

C’est le Coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), Déthié Fall, qui lance les hostilités. Très en verve, il assène ses vérités au Garde des Sceaux. « Vous revoilà vous qui aviez traité les députés de l’opposition de "bodio bodio", vous qui aviez dit la dernière fois, en répondant à leur question en leur traitant d’âne. Cela nous a permis de mesurer la hauteur à laquelle vous avez décidé d’être pour un ministère qui demande de l’altitude. Je ne vais pas être à votre niveau, parce que le pays nous attend dans d’autres défis, défis auxquels que vous êtes incapable de faire face », a-t-il lancé.



Déthié Fall veut la réhabilitation de Karim Wade et Khalifa Sall dans le jeu électoral. « J’ai entendu le Président Macky Sall dire qu’il est favorable au retour des opposants Karim Meissa Wade et Khalifa Sall. Dites au Président Macky Sall que s’il veut ces personnalités reviennent dans le jeu, y a des dispositions prévues au niveau du code électoral dans les articles L29, L30 et mieux, dans l’article L57, où il s’agira que de changer un seul mot électeur, pour que ces derniers puisse revenir dans le jeu électoral», a-t-il laissé entendre.



D’après lui, il « s’agit juste d’une volonté à son niveau à devoir opérationnaliser au niveau électoral pour qu’ils reviennent dans le jeu parce que ce sont des personnalités qui ont été injustement écartées du jeu démocratique ».