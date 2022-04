Détournement à Osmoz Suarl: un demi-milliard de Fcfa volatilisé, le gérant en prison

Un scandale de détournement éclabousse la société Osmoz Suarl. Le gérant de l’entreprise, Bruno Xavier Marcel Felizarda a été envoyé en prison en même temps que le patron de l'entreprise "Ndiaye Global Business Group" et le président du Gie "Garage Souf," a renseigné Libération.



Ils sont poursuivis, informe Libération, pour abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux portant sur plus de 500 millions de Fcfa. En effet, Osmoz Suarl possède des stations de vente d’essence-pirogue à Rufisque, Kayar, Ngaparou, Djiffer, Mbour, et une autre à Kédougou.



Pire, Osmoz Suarl avait financé la construction d'une station-service à Adéane (Zigninchor) pour un montant de 205.000.000 Fcfa. Mais le mis ne cause a détourné cette somme en se faisant établir de fausses factures d'achat de matériels de construction en complicité avec le responsable de l'entreprise "Ndiaye Global Business" et le président du Gie " Garage Souf" qui ont été aussi écroués.



Bruno a demandé aussi de l’argent en espèces aux gérants desdites stations. Et il avait aussi donné en location une partie des locaux de la station de Mbour à la société « Senbus » et versait l’argent dans son compte.