Détournement de 23 millions à l’Immaculé Conception : le président et le trésorier à la barre

Les nommés I. Faye et G. Diouf ont été attrait devant le tribunal des flagrants délits du palais de justice de Dakar pour abus de confiance. Les mis en causes sont poursuivis pour détournement de 23 millions Fcfa appartenant aux membres de l’Institut Immaculée Conception de Dakar.



Sur les faits, chaque fin du mois les membres de ladite Institut contribuaient à hauteur de 5 mille francs Cfa pour la Mutuelle d’épargne. « Au mois d’octobre de chaque année, des prêts de 100 000 francs Cfa et un taux d’intérêt étaient octroyés aux membres et le remboursement se faisait à travers des ponctions directes sur leurs salaires. Certains d’entre nous cotisaient aussi pour préparer leur retraite », a soutenu le représentant des membres de la structure devant la barre.



A cet effet, les prévenus ont reconnu partiellement les faits. Ainsi, ils reconnaissent devoir de l’argent à certains membres mais pas à tous. Une déclaration que son co-prévenu G. Diouf a confirmée lui aussi devant le juge.



Du côté de la partie civile, Me Ousmane Thiam a réclamé 33 millions de francs Cfa en guise de dommages et intérêts.

Lors de son réquisitoire, le maître des poursuites a requis l’application de la loi. Après le parquet, la défense a plaidé la relaxe pure et simple des prévenus afin de les renvoyer aux fins des poursuites.



Finalement, le juge a décidé de mettre l’affaire en délibéré jusqu’au 13 juin prochain.