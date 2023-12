Détournement de 41 millions au Centre santé Ngor: la Trésorière arrêtée et déférée

La trésorière du Centre de santé de Ngor, K. Mbengue est accusée d'avoir détourné 41,8 millions de francs Cfa. Elle a été arrêtée par la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane suite à la plainte de l'Agent judiciaire de l'État (AJE), rapporte L’Observateur.



Qui indique que les fonds en cause proviennent des recettes des prestations et fourniture de médicaments. Il ressort des premiers éléments de l'enquête que K. Mbengue, après le décompte fait sous le contrôle du comptable T. O. M. Thiello, était chargée quotidiennement de procéder au versement à la banque.



Un audit interne a été initié par le médecin chef district Dakar-Ouest, Dr Abdou Karim Diop. Qui a conclu à des malversations concernant la période du 26 décembre 2021 au 7 mars 2023.



Auditionnée, le chef secrétaire du Centre de santé en poste depuis 2017, A. Diaw a enfoncé la trésorière, arguant qu'elle était la seule responsable des versements. Convoquée, la mise en cause a clamé son innocence, mais ses explications n'ont pas convaincu les enquêteurs. Elle a été déférée vendredi au parquet.