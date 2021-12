Détournement de fonds à Postefinances: 3 mandats de dépôts délivrés, le juge traque X

Le chef de l’agence principale de PosteFinances Dakar, Alex Manga, Abdoulaye Faye, chef du centre des chèques postaux et Kéba Diédhiou, caissier dans ce centre, séjournent depuis hier mardi, en prison. Trois (3) mandats de dépôt ont été délivrés contre eux, tout comme X, par le juge du 2ème cabinet suite à l’affaire de détournement à Postefinances . Ils sont visés pour détournement de deniers publics portant sur 1.705.094.267 F Cfa.Pour rappel, les mis en cause ont été arrêtés par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar après une plainte de Saliou Fadior, Directeur général de Postefinances. Le Pca de Postefinances et directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, avait par la suite pris une note de service pour démettre Fédior de son poste. Une décision jugée illégale par ce dernier qui considère que ce n’est pas le Conseil d’administration de la Poste qui l’avait nommé.Depuis lors, Abdoulaye Bibi Baldé est dans le collimateur des syndicats de la Poste qui l'accusent de vouloir, à travers cet acte, couvrir les fournisseurs impliqués dans cette affaire.