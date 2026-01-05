Détournement de fonds à la Chambre de Commerce de Ziguinchor : vers l’ouverture d’une information judiciaire

La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Ziguinchor (CCIAZ) traverse une crise sans précédent. Un audit commandé par les autorités de tutelle vient de confirmer l’existence de « détournements particulièrement graves ».



Face à l'ampleur des irrégularités décelées, le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé l'ouverture immédiate d'une information judiciaire. Cette étape doit permettre à l'Agence Judiciaire de l'État (AJE) de se constituer partie civile et d'enclencher les mécanismes légaux nécessaires pour récupérer les sommes présumées détournées.



Parallèlement au volet judiciaire, rapporte « Libération », le ministre Serigne Guèye Diop a acté la fin d'une époque pour la CCIAZ. L’organisation prochaine d’élections a été annoncée pour renouveler l'intégralité des instances dirigeantes. Ce scrutin vise à restaurer la légitimité et la crédibilité de l'institution consulaire auprès des opérateurs économiques de la région Sud.



Par ailleurs, Serigne Guèye Diop prépare une refonte du cadre régissant l'ensemble des Chambres de commerce du Sénégal. Les axes majeurs de ce projet de loi s’articulent autour de quatre piliers dont le renforcer l'autonomie des institutions consulaires vis-à-vis des pressions extérieures, mettre fin à l'omniprésence des présidents de chambre en instaurant une gestion plus collégiale, définir précisément les obligations et les limites de chaque dirigeant et introduire une procédure de destitution systématique en cas de faute de gestion ou de manquement grave.

