Détournement de fonds présumé au club de JA de Dakar : Le Procureur requiert un mandat de dépôt contre l'ancien président Momar Ndiaye et...

L’ancien président du club de football de la Jeanne D’arc (JA) et son co-inculpé ont été attraits devant la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. Poursuivis pour abus de confiance et complicité du même délit, l'ancien président Momar Ndiaye risque 3 ans de prison ferme avec des dommages et intérêts d’un milliard deux cents millions de F Cfa (1 200 000 000). Son ancien trésorier, Abdou Dieng, lui, encourt 2 ans de prison et une amende de 300 000 F