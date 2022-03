Détournement de la coopération d’habitant d'élèves gendarmes : le président et le trésorier arrêtés

Le président et le trésorier général sortants de l’amical de la 47ème promotion d’élèves gendarmes ont été arrêtés et écroués la semaine dernière par le doyen des juges qui a ouvert une information judiciaire. Abdou Kalidou Kanté et Omar Thiaw sont accusés d’avoir détourné de l'argent dans la caisse de la coopération d'habitat contenant la somme de 75.083.000 F Cfa.



Les mis en cause sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, abus de confiance, faux et usage de faux ». En effet, l’amicale de la 47ème promotion d’élèves gendarmes, qui compte 323 membres, avait été mise en place en 2019 afin de créer une coopération d’habitat pour l’acquisition de parcelles au bénéfice des membres.



Selon Libération qui donne l’information, une cotisation mensuelle de 11.000 F Cfa a été instaurée dont 1000 F Cfa pour la caisse sociale et 10.000 F Cfa pour la coopération d’habitat. Après deux ans de cotisation, 75.083.000 F Cfa se trouvait dans la caisse. Le président et le trésorier s’occupaient des démarches auprès des promoteurs immobiliers pour trouver un site.



Après une longue attente sans aucune avancée, une plainte a été déposée pour que les deux responsables apportent des justifications.



L’enquête ouverte par la Section de recherche (Sr) a permis de découvrir que le gendarme Omar Thiaw, trésorier de l’’amicale, a retiré du compte 17.930.000 F Cfa et Abdou Kalidou Kanté, 52.130.000 F Cfa. Sur ces sommes, le premier a dépensé 7.700.000 F Cfa non justifiés et le second 43.000.000 F Cfa non justifiés.



La même source de renseigner que le sieur Kanté a établi deux faux documents en scannant le cachet du promoteur immobilier Pape Abdoulaye Ndiaye pour établir de fausses décharges à hauteur de 25.000.000 F Cfa et 2.000.000 F Cfa.