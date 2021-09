Détournement de mineure: un sérigraphe engrosse sa petite amie de 17 ans

M. Ndiaye âgé de 22 ans, sérigraphe de profession, a été attrait à la barre pour détournement de mineure hier jeudi. Selon les faits, le prévenu a engrossé sa petite amie de N. Ndiaye âgée de 17 ans.



Il a été traîné en justice par la famille de la victime, il a été entendu au tribunal d'instance de Mbacké. Face au juge, M. Ndiaye a reconnu être l'auteur de la grossesse de N. Ndiaye. D'après ses aveux, il a entretenu des rapports sexuels avec l'adolescente à plusieurs reprises, rapporte le journal "L'As".



« Nous avons entretenu une relation amoureuse depuis 01 an. Et elle venait parfois chez moi au quartier Sam à Touba durant la journée », a témoigné le sérigraphe.



Par ailleurs, le sieur Ndiaye a soutenu qu'il ignorait l'âge de sa petite amie. Assumant les faits qui lui sont reprochés, il a assuré au tribunal qu'il prendra en charge les frais médicaux de la mineure en état de grossesse.



Dans son réquisitoire, le délégué du procureur en conformité avec l'article 340 du code pénal, a requis une peine de 06 mois de prison ferme contre le prévenu. Finalement il sera reconnu coupable et condamné à 01 mois ferme.