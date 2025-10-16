Détournement présumé de 93 millions FCFA : un ancien comptable d’étude notariale arrêté par la DSC

L’ancien comptable de l’étude notariale de Dakar, El Hadj Mamadou Fadéra, a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) et déféré au parquet hier, mercredi, pour plusieurs infractions présumées : faux et usage de faux en écriture privée de banque et sur documents administratifs, escroquerie sur des deniers publics, extorsion de fonds, blanchiment de capitaux et abus de confiance, pour un montant estimé à 93 millions de FCFA.





Selon Libération, c’est Me Thierno Mamadou Kane, qui après avoir porté plainte contre M. Fadéra, explique que le mis en cause, qui usait de faux bordereaux et de chèque en blanc qu’il détenait dans le cadre de ses missions, détournait systématiquement la TVA qui devait être reversée au trésor. El Hadji Mamadou Fadéra, après avoir été démis de ses fonctions entre-temps, aurait confisqué toute la comptabilité de l’étude.



Les investigations menées par la DSC ont permis de retracer les fonds en cause dans les comptes d’une société du nom de « Laydel Africa » ouverte par El Hadj Mamadou Fadéra lui-même. Le mis en cause a nié les faits sans convaincre allant même jusqu’à traiter son ancien patron de tous les noms d’oiseaux, informe le journal.

