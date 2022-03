Détournement sur une mineure : un pisteur des Douanes viole la nièce de sa copine

Chérif Diop, pisteur de la Douane de Semme, est accusé de viol sur une fille de 13 ans, venue de Matam et vivant au domicile de sa tante, copine de son bourreau. Le mis en cause filmait ses viols qu'il montrait par la suite à ses collègues.



Pour arriver à ses fins, Chérif Diop qui n'a jamais raté une seule occasion pour violer la petite fille de 13 ans avec qui, il reconnaît d'ailleurs avoir eu à plusieurs reprises des rapports sexuels, attendait toujours que sa copine Diamy Faye s'absente de son domicile pour aller voir la fillette. Et une fois seul avec la nièce de sa copine, le pisteur de la Douane abuse de la fille en filmant ou en photographiant ses ébats sexuels. Et comme si cela ne suffisait guère, il exhibait les photos et vidéos de ses ébats sexuels avec la petite M.D.F devant ses collègues, avant de se vanter de son exploit au guerrier d'être le seul homme contrée à entretenir une relation amoureuse avec une tante et sa nièce. Sans que la première nommée ne soit au courant. Des révélations horribles qui ont fini d'indisposer ses camarades de travail, qui ont vite informée Diamy Faye des agissements de ce dernier qui a fini de transformer sa nièce en un objet sexuel.



Gagnée par la colère et le sentiment d'être trahie par son copain, Diamy Faye va aussitôt conduire sa nièce auprès d'un gynécologue qui, après consultation de la petite M.D.F, indique dans ses conclusions une défloraison ancienne de la fille. Munie de ce dossier médical, Diamy Faye va déposer une plainte contre son amant à la Brigade de gendarmerie de la localité. Interpellé, le pisteur de la Douane reconnaît sans ambages les faits qui lui sont reprochés.



D'ailleurs, il dira même qu'il ignore le nombre de fois qu'il a couché avec la petite fille de 13 ans. Avant d'indiquer que tous leurs rapports sexuels ont eu lieu au domicile de sa copine, tante de sa victime. Au terme de sa durée légale de garde à vue, Chérif Diop a été déféré au parquet de Matam pour détournement et viols sur une mineure de 13 ans, livre « L’Observateur ».