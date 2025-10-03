"Dette cachée" : Le FMI reporte le vote sur la dérogation permettant au Sénégal de disposer de plus de liquidités (média)

Le Fonds monétaire international (FMI) n’envisage pas de voter ce vendredi sur une dérogation liée aux fausses déclarations de dette qui permettrait au Sénégal d’accéder à de nouvelles liquidités, rapporte Reuters, citant deux sources proches du dossier. Si la question est bien inscrite à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration, certains critères nécessaires à un vote formel n’ont pas encore été remplis, précisent ces sources.



Le FMI avait gelé le précédent programme de prêts du Sénégal, d’un montant de 1,8 milliard de dollars, après la découverte par les nouvelles autorités de dettes non déclarées estimées aujourd’hui à plus de 11 milliards de dollars. Dakar espère obtenir une dérogation pour permettre le déblocage de nouveaux financements dans le cadre d’un programme révisé.



Des discussions avancées



Selon Reuters, les discussions progressent favorablement et une dérogation pourrait être accordée avant la fin de l’année. Toutefois, l’agence informe qu’une réunion officielle du conseil d'administration est nécessaire pour l'approuver, et elle n'a toujours pas été programmée.





D’après le média, un porte-parole du FMI a déclaré que la réunion de vendredi avait pour but de « mettre à jour les administrateurs sur la situation du Sénégal et sur les prochaines étapes de l'engagement, y compris le lancement imminent de discussions sur un nouveau programme soutenu par le Fonds ».



« Dans le cadre des efforts visant à renforcer la gouvernance et la transparence, les autorités se sont engagées à certifier les chiffres définitifs de la dette, à enquêter sur les défaillances de la gestion des finances publiques et à retracer les transactions liées aux fausses déclarations, en coordination avec le pouvoir judiciaire », a-t-il confié.