Dette cachée : Mamadou Wouri Diallo accable l’ancien régime et pointe les failles du FMI

​Invité de l'émission « Jury du Dimanche », l’ancien Directeur de la Dette et de l’Investissement, Mamadou Wouri Diallo, a jeté un pavé dans la mare. S’appuyant sur les conclusions de la Cour des comptes, l’ancien inspecteur du Trésor affirme que la dette du Sénégal a été délibérément dissimulée, tout en dénonçant une « faute » technique majeure des services du Fonds Monétaire International (FMI).



​Pour Mamadou Wouri Diallo, la sous-évaluation de la dette publique sénégalaise ne relève pas de l'erreur administrative, mais d'une stratégie politique réfléchie. « On a caché la dette, littéralement, avec intention », a-t-il martelé.



​Selon l’ancien fonctionnaire international, cette manœuvre visait un objectif précis : se soustraire à la surveillance rigoureuse des bailleurs de fonds. En citant le rapport de la Cour des comptes comme la source la plus pertinente, il souligne que ces montants estimés à près du quart du Produit Intérieur Brut (PIB) auraient dû être détectés bien plus tôt.



​Si l'État du Sénégal est au cœur de l'accusation, le Fonds Monétaire International (FMI) n'échappe pas aux griefs de l'expert. Mamadou Wouri DIALLO estime que l'institution du FMI a manqué de vigilance. « C'est une faute imputable à ses services. Quand vous avez un pays sous programme, vous avez des critères quantitatifs évalués périodiquement. Si les équipes du Fonds ne sont pas en mesure de voir que 7 milliards de dollars circulent dans l'économie, c'est qu'ils n'ont pas fait leur boulot ».