"Dette cachée" : le ministre des Finances "a tenté de démissionner" (Jeune Afrique)

Le scandale de la dette sénégalaise non déclarée au Fonds monétaire international (FMI) sous l’ancien président Macky Sall continue de livrer ses secrets. Selon l es révélations de Jeune Afrique, un véritable séisme s’est produit il y a plusieurs mois, lorsqu’a circulé au sein du gouvernement le premier rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur l’état réel des finances publiques. Selon une source du magasin d'information panafricain, le Premier ministre Ousmane Sonko aurait alors manifesté son intention de rendre ce rapport public.



Apprenant cette volonté, l'ancien directeur de la Programmation budgétaire au sein de la Direction générale du Budget et actuel ministre des Finances, Cheikh Diba, a présenté sa démission au chef du gouvernement. Pour, selon la même source, "Anticiper les conséquences de la révélation sur la place publique de la situation réelle des finances du Sénégal".



« Cheikh Diba avait présenté sa démission au Premier ministre lorsqu’il a appris que ce dernier avait l’intention de rendre public le premier rapport de l’Inspection générale des

finances (IGF) », confie une source sénégalaise au fait du dossier à Jeune Afrique.



Face à ce coup de force, Ousmane Sonko a refusé la démission. Mais c’est le président de la République en personne, Bassirou Diomaye Faye, qui est intervenu. Décrit comme « très proche » de son ministre des Finances, le chef de l’État a convaincu M. Diba de rester à son poste.