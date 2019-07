Dette de la Couverture maladie universelle: le ministre Mansour Faye déplore des surfacturations

Lors d'un Comité régional de développement(CRD), le ministre du Développement communautaire de l'Equité sociale et territoriale, Mansour Faye a fait l'évaluation de la couverture maladie universelle (CMU), après les prestations qui ont été faites sur toute l'étendue du territoire national. Il a déploré des surfacturations à la pelle.



« Si l'on dissèque la dette de la CMU, nous allons nous rendre compte qu'il y a des améliorations qui sont tout à fait possibles. Et pour la facturation, certaines ne sont pas appropriées. En tout cas, il y a des surfacturations par rapport à certaines prestations et l'évaluation nous permettra de voir les corrections afin de réduire la dette qui avoisine les 19 milliards FCFA », a dit le ministre.



Par rapport aux bénéficiaires des programmes de gratuité, il y a eu des erreurs de ciblage. « Je prends le cas des 0 à 5 ans. Ils ne sont pas encadrés. Même mon propre enfant peut bénéficier de la CMU enfant, alors que ce programme est destiné à des cibles bien définies ».



Selon le ministre, « il est nécessaire faire une évaluation, pour une bonne continuation du programme, de corriger les erreurs, évaluer, regarder le relationnel qui existe entre le programme en tant tel et le système assuranciel pour assurer la viabilité du programme », a souligné M. Faye.