Deuil au Lycée de Badiouré : une élève emportée par une morsure de serpent



Le Lycée de Badiouré est plongé dans une profonde tristesse suite au décès d’une de ses élèves. Amy Diémé, en classe de seconde, est décédée ce mercredi 21 janvier 2026 à l’hôpital de Bignona, après avoir été victime d’une morsure de serpent.



Selon une source contactée par Diégoune Info, le drame s’est produit alors que la jeune élève s’était allongée sur une natte, derrière la cuisine de la concession familiale, pour se reposer. C’est à ce moment-là qu’elle aurait été mordue par un serpent. Amy Diémé a été évacuée vers l’hôpital de Bignona, mais malgré les efforts du personnel médical, elle n’a malheureusement pas survécu.



Cette disparition tragique a suscité une vive émotion au sein de la communauté éducative du Lycée de Badiouré, profondément affectée par la perte de cette élève décrite comme calme et pleine d’avenir. Camarades, enseignants et proches peinent à trouver les mots face à ce drame qui endeuille l’établissement.



L’inhumation de la défunte est prévue ce jeudi à 17 heures dans son village natal de Kourouck.