Deux (2) morts et et sept (7) blessés dans un effondrement à Kaolack : ​le Commandant chef du Groupement d'incendie fait le point

​Le Commandant Eras Sambou, chef du Groupement d'incendie et de secours n°3 de Kaolack, est revenu sur le bilant de l’effondrement d'un immeuble à usage d'habitation de type R+2 qui a secoué le quartier de Tabangoy à Kaolack (centre), dimanche. Selon lui, les opérations de secours entreprises, ont permis d'extraire neuf victimes, parmi lesquelles deux corps sans vie et sept blessés graves qui ont tous été transportés à l'hôpital régional de Kaolack.



​Selon le Commandant Eras Sambou, chef du Groupement d'incendie et de secours n°3 de Kaolack, les équipes ont été alertées pour l'effondrement et se sont immédiatement rendues sur les lieux. « Les opérations de secours ont été aussitôt entreprises, ce qui nous a permis d'extraire neuf victimes, parmi lesquelles deux corps sans vie, malheureusement, et sept blessés graves », a-t-il déclaré, ajoutant que toutes les victimes ont été évacuées à l'hôpital.



​Pour faire face à l'ampleur de la catastrophe, un important dispositif humain et matériel a été déployé. Le Commandant Sambou a précisé les moyens mobilisés : « Nous avons engagé un effectif de 60 sapeurs, parmi lesquels cinq officiers et une équipe de spécialistes en sauvetage-déblaiement venant de Dakar ».



​Sur le plan logistique, l'opération a nécessité l'utilisation de « quatre ambulances, dont deux du SAMU. ​Un véhicule de secours routier, un camion grue, deux fourgons pomp tonne (FPT), un camion de sauvetage-déblaiement, cinq véhicules d'intervention léger, un véhicule de liaison et de commandement et une pelle mécanique », a noté M. Sambou.



​Les sapeurs-pompiers ont choisi de maintenir la pression. « Nous sommes en train de poursuivre les déblais (...) pour plus de confirmation », a conclu le Commandant Sambou sur les ondes de la iradio. Ces efforts visent à sécuriser complètement le site et à éliminer tout doute quant à la présence d'éventuelles autres personnes ensevelies.