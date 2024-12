Deux journalistes turcs tués dans le nord de la Syrie

Deux journalistes turcs ont été tués dans le nord de la Syrie où ils couvraient des affrontements entre des combattants soutenus d'un côté par la Turquie et de l'autre par les États-Unis, ont annoncé vendredi 20 décembre une association de journalistes turcs et une ONG.



Nazim Dastan et Cihan Bilgin ont été tués jeudi près du barrage de Tishrin, à environ 100 kilomètres à l'est d'Alep, la deuxième ville de Syrie, lorsque leur voiture a été touchée par une explosion.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">