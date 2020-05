Deux mois de lutte contre le Covid-19 au Sénégal: le Professeur Seydi dit tout... (Vidéo)

Le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de Fann et non moins responsable de la prise en charge de tous les malades de Covid-19 au Sénégal a accordé un entretien exclusif à la chaîne nationale la RTS. Le Professeur seydi est revenu sur le bilan de la lutte contre l'épidémie ces deux derniers mois... Regardez !!!