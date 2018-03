Deuxième édition du grand bal de l’indépendance à Montréal : Des innovations et un hommage à Youssou Ndour…

Pour cette édition prévue le 07 avril 2018, des innovations sont à retenir : il y aura de la lutte traditionnelle à côté des arts comme le théâtre et la Musique du Sénégal. Considéré comme un événement qui joue le rôle de vitrine culturelle et touristique, le grand bal de l’indépendance sert aussi de pont culturel entre le Canada et l’Afrique. C’est un événement qui prend en compte les projets de développement endogène initiés par les femmes et incite en même temps les sénégalais de l’extérieur à investir au Sénégal pour créer des emplois.



S’agissant du programme il est prévu des prestations d’artistes comme Wally Balago, Thione SECK, le Groupe Soleil Levant, Mirma, Lion of Africa. L’évènement prévoit un hommage à Youssou NDOUR. Les lutteurs Balla Gaye, Sa Thiès, Ama Baldé et Siteu sont aussi invités.