Deuxième phase du PUDC : 150 milliards FCFA sur les 300 prévus, déjà mobilisés ( Macky Sall)

Le chef de l’Etat a bouclé lundi la première phase de sa tournée économique. A Kaolack où s'est tenue la cérémonie de la fin de cette tournée, il a réceptionné des équipements post-récolte du PUDC. Et, 150 milliards de F Cfa ont été acquis, ce grâce aux financements de la Banque Africaine de Développement ( BAD), la Banque Islamique de Développement ( BID) et le Fonds Saoudien de Développement ( FSD).



Il a fait savoir que les projecteurs seront désormais braqués sur les objectifs suivants : l’électrification et l’accès à l’eau en milieu rural, la construction de pistes de désenclavement et de postes de santé en milieu rural.



Le Président Sall a soutenu que ces équipements seront certainement distribués dans les régions du sud et dédiés aux femmes en milieu rural. Entre autres matériels distribués, il y a des décortiqueuses et des batteuses pour le mil, le riz et le maïs.



« Les procédures de passation de marchés sont presque finalisées et bientôt le PUDC va reprendre ce travail pour davantage de pistes, d’électrification rural et de postes de santé », a rassuré Macky Sall.



A en croire le Chef de l’Etat, ce programme est d'une extrême importance parce qu’il règle la question de l’équité territoriale et sociale, mais aussi il soutient les femmes en milieu rural.