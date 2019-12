Deuxième retour de parquet pour Guy Marius Sagna et Cie

Guy Marius Sagna et ses huit autres camarades vont encore retourner en garde à vue, après un passage au tribunal pour faire face au chef du parquet. Ils viennent de bénéficier d'un deuxième retour de parquet.



Arrêtés depuis vendredi après-midi devant les grilles du Palais en train de manifester contre la hausse des prix de l’électricité, c’est finalement demain mercredi qu'ils seront édifiés sur leur sort, selon leur avocat Me Khouraichi Ba. « Sur ma requête Guy Marius et ses camarades ne vont comparaître que demain à 15:00 devant le Doyen des Juges. Le proc lui a demandé de décerner 8 mandats de dépôt et de laisser un seul des inculpés en liberté provisoire », a déclaré la robe noire .