Migration : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur la gestion des quotas

Le député Guy Marius Sagna a plaidé ce mardi pour davantage de transparence dans la gestion des mécanismes de migration légale et circulaire, estimant que de nombreux citoyens s'interrogent aujourd'hui sur les conditions d'accès à ces opportunités. S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec les habitants de Thiaroye-sur-Mer, le parlementaire a annoncé qu'il allait officiellement interpeller le gouvernement afin de clarifier la gestion des quotas de migration circulaire attribués au Sénégal.



Il a affirmé qu'une gouvernance transparente et équitable de ces dispositifs de mobilité internationale est indispensable pour renforcer la confiance des populations et offrir des alternatives fiables et sécurisées à l'émigration clandestine. Il a précisé que les députés utiliseront tous les instruments de contrôle parlementaire à leur disposition pour obtenir des informations précises sur les critères de sélection des candidats, l'identité des bénéficiaires et la répartition des offres.



Le parlementaire a également invité l'État à orienter prioritairement ces programmes de mobilité vers les localités les plus durement affectées par les départs irréguliers pour garantir une justice sociale. Le parlementaire a conclu en assurant que l'ensemble des préoccupations recueillies auprès des populations de Thiaroye-sur-Mer sera porté à la fois devant l'Assemblée nationale sénégalaise et devant le Parlement de la CEDEAO.