ET SI LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL AVAIT SIFFLÉ LA MI-TEMPS ? Par Cheikhou Oumar Sy et Théodore Chérif Monteil, anciens députés

Il arrive qu'un événement, en apparence purement technique ou juridique, dépasse les frontières du droit pour devenir un grand moment politique. Un de ces instants suspendus où une Nation, saisie par son propre destin, est invitée à arrêter sa course, à lever les yeux de la mêlée et à s'interroger sur sa direction.



La récente décision du Conseil constitutionnel appartient incontestablement à cette catégorie. En rappelant avec force les limites constitutionnelles de l'action politique face aux tentatives de révision portées par la majorité, la Haute juridiction n'a pas seulement dit le droit. Elle a rebattu, sans le vouloir peut-être, les cartes du jeu politique ; elle a retiré les acteurs d’un terrain de confrontation pour les renvoyer, de fait, sur un autre terrain, celui où se joue réellement l'avenir du pays.

Et si, dans sa sagesse austère, elle venait tout simplement de siffler la mi-temps ?



Le temps du vestiaire



La métaphore sportive n'a rien d'anodin. Dans un match de foot, la mi-temps n'est ni une victoire définitive ni une défaite infamante. C'est l'instant crucial où les acteurs quittent le rectangle vert, reprennent leur souffle, analysent froidement les séquences passées et corrigent, sans complaisance, les erreurs stratégiques. Les grandes équipes ne gagnent pas parce qu'elles courent davantage ; elles gagnent parce qu'elles pensent mieux, au bon moment.



Le Sénégal est précisément arrivé à ce moment de vérité.



Depuis plus de deux ans, notre débat public est saturé par les bruits du ring : affrontements partisans, polémiques institutionnelles, réformes constitutionnelles conflictuelles et à répétition, procédures judiciaires et querelles de leadership.



Chaque semaine un nouveau feuilleton, chaque déclaration est suivie d’une riposte, et chaque décision alimente une controverse stérile. Ce tumulte a un coût que l'on mesure rarement : il consomme le capital politique et le crédit international qui, l'un comme l'autre, auraient dû être investis ailleurs.

Car pendant que le microcosme politique occupe l'espace médiatique, le temps économique, lui, avance à pas de géant, indifférent à nos querelles.



Les entreprises cherchent des financements ; les artisans guettent les clients ; les agriculteurs scrutent le ciel dans l'attente d'une campagne incertaine ; nos pêcheurs s'inquiètent d'une mer qui se dérobe ; les jeunes diplômés cherchent un premier emploi introuvable et les ménages voient, jour après jour, le coût de la vie peser plus lourdement sur leurs épaules.



Le drame est que le temps économique n'attend jamais le temps politique. L'investisseur qui doute aujourd'hui déploiera ses capitaux ailleurs demain. L'entrepreneur qui met la clé sous la porte ne la rouvrira pas une fois le débat institutionnel apaisé. Un pays qui hésite trop longtemps entre deux mi-temps finit par jouer les prolongations aux frais de sa propre crédibilité.



Le choix de l'essentiel



Voilà pourquoi la décision du Conseil constitutionnel doit être lue avec des lunettes de précision. Elle offre au pays une fenêtre stratégique, brève et précieuse : celle d'un point d'arrêt salvateur aux distractions nationales. Non pas un arrêt de la démocratie, mais un coup d'arrêt à l'agitation institutionnelle. Car la véritable urgence de notre pays n'est plus constitutionnelle : elle est structurellement et profondément économique, et elle ne pardonnera pas les occasions manquées.



Le Sénégal dispose aujourd’hui d'atouts que peu de pays de la sous-région peuvent revendiquer. L'avènement des premières recettes pétrolières et gazières ouvre une fenêtre historique, mais une fenêtre qui se referme vite si la gouvernance de cette rente n'est pas immédiatement mise sous le sceau de la transparence et de la discipline budgétaire. Notre position géographique demeure un carrefour stratégique unique pour la logistique et les échanges régionaux et internationaux. Notre stabilité institutionnelle reste une situation enviée dans une sous-région tourmentée, un atout diplomatique et économique qu'il serait suicidaire de dilapider. Et notre jeunesse constitue une réserve de compétences que d'autres nations auraient voulu avoir. Mais aucun de ces leviers ne produira ses effets si le climat politique demeure en état de surchauffe permanente.



Les économies ne prospèrent que dans la clarté et la confiance. Les investisseurs ont besoin de prévisibilité ; les entreprises ne recrutent que lorsqu'elles anticipent la stabilité ; les banques ne financent que face à des risques maîtrisés ; les agences de notation, elles, lisent nos tensions politiques avant même de lire nos chiffres. La croissance est d'abord le fruit d'un signal clair envoyé aux acteurs économiques : celui d'un État qui sait où il va.



Cette confiance, on ne la gagne pas avec des déclarations, elle se construit avec méthode, dans la discipline et la rigueur organisationnelle : un État qui rassure autant qu'il réforme, une majorité qui gouverne davantage qu'elle ne polémique, une opposition qui contrôle sans chercher à paralyser, et des institutions qui arbitrent sans être constamment prises à partie pour trancher des nœuds gordiens que le dialogue républicain aurait dû dénouer en amont.



Le rendez-vous de la seconde période



Nous nourrissons souvent l'illusion que l'Histoire retiendra les grandes joutes oratoires et les confrontations de palais. C'est faux. L'Histoire ne retient que les périodes de sursaut où des responsables publics ont su s'élever au-dessus de leurs divergences pour répondre aux angoisses vitales de leur peuple, et transformer un avantage conjoncturel en avancée durable.



Les Sénégalais ne se réveillent pas le matin en se demandant quelle sera la prochaine modification textuelle mais, plutôt, si leur emploi a été préservé, si leur pouvoir d'achat tient le choc de l'inflation, et si les promesses de prospérité liées à nos ressources naturelles finiront enfin par se traduire concrètement dans le panier de la ménagère.



C'est à ces questions que le mi-mandat présidentiel devra répondre, avec un calendrier et des priorités assumées. Il est temps de changer de logiciel : consacrer autant d'énergie à la compétitivité de notre économie qu'à nos controverses quotidiennes, autant d'intelligence à la relance industrielle et à la diversification qu'aux batailles de procédures, autant de détermination à soutenir nos PME et à sécuriser l'emploi qu'à retoucher nos textes fondamentaux.



La République n'a pas besoin d'une campagne électorale permanente ; elle exige une mobilisation générale et méthodique, avec des objectifs mesurables et un calendrier tenu.



Le Conseil constitutionnel a joué avec dignité son rôle de gardien des lois. Il appartient désormais aux dirigeants de tous bords de jouer le leur : faire du bien-être, de l'emploi et du pouvoir d'achat le cœur battant d'une stratégie de reconquête économique, plutôt que le slogan d'une nouvelle mi-temps politique.



Si la première mi-temps de ce quinquennat a été marquée par le sceau des affrontements politiques, rien n'interdit, et tout commande, que la seconde devienne celle de la reconstruction économique. Les grandes nations se reconnaissent à leur capacité à saisir le moment précis où il faut cesser de se regarder les uns les autres pour commencer à regarder, ensemble, dans la même direction.



Le Sénégal est à ce rendez-vous précis avec son histoire. Il serait dramatique, et stratégiquement coûteux, de manquer notre deuxième mi-temps.



Dakar, le 14 juillet 2026