Accès à l'eau : le Sénégal réaffirme ses priorités aux Nations Unies

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a réaffirmé l'engagement du Sénégal pour l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) lors du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (HLPF 2026), qui s'est tenu au siège des Nations Unies à New York. Le ministre a indiqué que la participation du pays à cette rencontre internationale s'inscrit dans la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, qui érige l’eau, l’assainissement et l’adaptation aux changements climatiques au rang de priorités publiques.



Dr Cheikh Tidiane Dièye a souligné que la présentation du Rapport national volontaire du Sénégal, les discussions autour de la Conférence des Nations Unies sur l’eau de 2026 et les échanges avec les partenaires techniques et financiers ont conforté la position du pays sur la gouvernance de l’eau et l’hydro-diplomatie. L’objectif affiché par le gouvernement reste de garantir à l’ensemble des populations un accès durable à une eau potable de qualité et à des services d’assainissement performants, des secteurs présentés comme des piliers de la santé publique et de la résilience climatique.



En marge des sessions officielles, Dr Cheikh Tidiane Dièye a salué la qualité du Rapport national volontaire présenté par le Sénégal, félicitant les équipes du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, notamment la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE) et l’USCPE. Le ministre a également salué la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à New York pour la coordination de cette mission officielle, réitérant la volonté du Sénégal de poursuivre son plaidoyer pour une coopération internationale renforcée avant la prochaine Conférence des Nations Unies sur l’eau.