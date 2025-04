Développement de la recherche et de l'innovation: les directives du Président au Premier ministre et à la tutelle

Le Chef de l’État a abordé, ce mercredi en Conseil des ministres, la problématique du développement de la recherche et de l’innovation dans le cadre de l’Agenda national de transformation. Selon le Président, l’ambition pour un Sénégal souverain, juste et prospère place la recherche-développement et l’innovation au cœur de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques.



À ce titre, il a demandé au ministre chargé de la Recherche et de l’Innovation de finaliser, avant fin juin 2025, la cartographie nationale de la recherche et de l’innovation. Ce document devra recenser : les infrastructures et équipements disponibles ainsi que le capital humain mobilisé, tant dans la sphère publique que dans le secteur privé.



Le président de la République a également instruit le Premier ministre, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que les ministres en charge de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, de travailler à la validation, avant fin août 2025, d’un document de politique nationale de recherche et d’innovation. Ce document devra impliquer l’ensemble des acteurs concernés : institutions publiques, secteur privé, universitaires, chercheurs, industriels, et autres parties prenantes.



Le Chef de l’État a en outre chargé le Premier ministre d’assurer : la mise en cohérence et la supervision des programmes ministériels d’investissement dans la recherche, la promotion de l’innovation et leur alignement sur les besoins sectoriels du pays.



Il a souligné l’importance de la valorisation des résultats de la recherche et des capacités d’innovation nationales dans les lettres de politiques sectorielles, les stratégies industrielles, numériques et technologiques, ainsi que dans les programmes et projets en cours.



Le Président a également insisté sur la nécessité pour l’État de : soutenir la création d’entreprises technologiques et de laboratoires de recherche, renforcer les écoles d’ingénieurs et les instituts de recherche et mettre en place des mécanismes de financement adaptés pour accompagner efficacement le développement de la recherche et de l’innovation.



À cet effet, il a demandé au Premier ministre, au ministre chargé de la Recherche et au ministre des Finances et du Budget de : rationaliser les aides et les fonds publics destinés à la recherche et de les regrouper dans un Fonds national pour le Développement de la Recherche et de l’Innovation, doté de nouveaux mécanismes de mobilisation et d’allocation des ressources, fondés sur des contrats de performance avec des objectifs de résultats clairement définis.



Dans cette dynamique, le président de la République a également demandé la création d’un Conseil national de la Recherche et de l’Innovation, en vue de concrétiser une politique nationale de recherche endogène, arrimée aux meilleurs standards internationaux.



Pour clore ce chapitre, le Chef de l’État a salué la participation remarquable de la délégation sénégalaise à la 50e édition du Salon international des Inventions de Genève, tenue du 9 au 13 avril 2025, et a adressé ses vives félicitations aux lauréats.