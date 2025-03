Développement intégré en Afrique : l'UA et l'UE signent un accord de financement de 13 milliards de francs CFA

Un accord de financement d’un montant de 20 millions d’Euros, plus de 13 milliards de francs CFA, a été signé ce mercredi à Addis Abeba (Ethiopie) entre l’Union africaine et l’Union européenne. Cet accord est destiné à promouvoir le développement intégré et le renforcement des capacités de plusieurs pays du continent africain.

« Le programme, doté de 20 millions d’euros, sera mis en œuvre sur une période de deux ans et se concentrera sur des résultats mutuellement convenus dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’UA, de ses programmes phares et du partenariat conjoint UA-UE », souligne le document qui a été paraphé par Fathallah Sijilmassi, le directeur général de la Commission de l’Union africaine (UA) et l’ambassadeur de l’Union européenne auprès de l’Union africaine, Javier Niño Pérez et parvenu à l’Aps.



Cet appui financier qui vise à « promouvoir le développement intégré et le renforcement des capacités à travers l’Afrique vient compléter le soutien existant fourni par l’UE et ses États membres dans le cadre du partenariat UA-UE qui célèbre 25 ans cette année et ambitionne l’accélération des projets phares de développement de même que le renforcement des capacités institutionnelles. Il va permettre notamment de relever des défis communs tels que la croissance économique, le numérique, la connectivité et l’énergie, rapporte un communiqué publié sur la page de l’institution continentale », indique la source.



Cette initiative qui vise à favoriser un avenir prospère, durable et mutuellement bénéfique pour l’Afrique et l’Europe s’inscrit en droite ligne de la vision de l’Agenda 2063, le cadre stratégique de l’UA pour la transformation socio-économique du continent, ainsi que de la Vision commune UA-UE pour 2030.