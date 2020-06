Diafra Sakho va rechausser les crampons après 6 mois de chômage: il s'engage avec le club suisse Neuchatel

Des nouvelles de Diafra Sakho, après une absence de six (6) mois des terrains. L’attaquant sénégalais va finir la saison en Suisse. Le joueur de 30 ans s’est engagé avec Neuchatel Xamax, en première division.



Sakho a été libéré à Rennes fin 2019. Quelques mois plus, tôt, il ratait un départ en Chine. En mars, il ne peut rejoindre également la Pologne. L’ancien du FC Metz rejoint donc Xamax qui reprend la saison. Le club lutte pour le maintien.



Avec son expérience, plus de 300 matchs en professionnel, Sakho sera forcément d’un atout indéniable, selon Africa Top Sports qui rapporte l'information. " Je suis ravi d’être à Neuchâtel et j’espère que je pourrai partager un peu de mon parcours avec mes coéquipiers, afin d’aider le Club à atteindre l’objectif de cette fin de saison. Si en plus je peux aider l’équipe en marquant quelques goals, ce sera win-win", se réjouit le Lion qui compte 13 sélections et 2 buts avec le Sénégal