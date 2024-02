Dialogue avec Macky Sall : les « Doomou daara patriotes » recadrent Imam Dramé

Il a semé le doute dans la tête de plusieurs Sénégalais. En effet, à travers une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, El Hadji Malick Dramé dit imam Dramé, membre du Mouvement des «Doomou daara patriotes (Moddap) » a tenu des propos qui sont en déphasage total avec la position adoptée par la coalition Diomaye Président et le FC25 concernant le dialogue appelé par le président de la République sortant, Macky Sall. En réponse à cette sortie, le Moddap se «désolidarise de ses propos et l'appelle à faire preuve de retenue et de respect du principe de la discipline du parti ».



Mieux, dans le document rendu public, le Moddap exhorte tous ses membres au «réengagement dans la lutte contre la violation de la Constitution, au respect du calendrier électoral et de la décision du Conseil constitutionnel ». Une sortie qui remet les choses à l'ordre.



Comme la coalition Diomaye Président, le mot d'ordre du Moddap reste le boycott du dialogue auquel convie le Chef de l'Etat pour fixer la date du prochain scrutin présidentiel.