Dialogue institutionnel : première prise de contact entre le ministre de la Jeunesse et le bureau du CCJS

Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est entretenu ce mardi au Stade Léopold Sédar Senghor avec le Bureau exécutif national du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal (CCJS). Cette audience a permis de définir les orientations stratégiques du ministère et de préparer la cérémonie d’installation officielle du CCJS, fixée au 29 septembre 2026 au Grand Théâtre sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. À cette occasion, le Directeur général de la Jeunesse, Alassane Diallo, est revenu sur le processus électoral de l'instance, tandis que Madame Djirèye Clotilde Coly a précisé les attentes de l'État en matière de participation citoyenne.



Au cours des échanges, le président du CCJS, Mbaye Kébé, a présenté les membres de son bureau exécutif et a réaffirmé la détermination de son équipe à accomplir sa mission auprès des autorités. Cette première prise de contact vise à établir un cadre de concertation permanent entre le ministère et les représentants de la jeunesse pour intégrer leurs propositions dans les politiques publiques nationales.