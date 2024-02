Dialogue : le Forum du Justiciable invite les candidats retenus à répondre au Président Macky Sall

Dans un contexte tendu marqué par la polémique sur le report de la présidentielle de 2024, Babacar Ba, président du Forum du justiciable, encourage la tenue de ce dialogue et appelle les acteurs politiques de tout bord « à la responsabilité ». Il appelle vivement tous les candidats retenus par le Conseil constitutionnel et tous les acteurs du processus de manière générale à répondre à l’appel patriotique du président de la République. Voici l’intégralité de son message.



Le dialogue a jalonné l’histoire politique du Sénégal, ce qui lui a valu la conservation de sa trajectoire de stabilité et la consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie.

En refusant d’aller au dialogue qu’est-ce qu’on cherche réellement ?

– Enfoncer le pays dans la crise qu’il traverse déjà ?

– Détruire ou mettre le pays dans le chaos pour jouer après aux sapeurs pompiers ?

– Faire preuve de surdité ne serait-il pas un immense gâchis pour trouver des consensus forts?

– La stabilité du pays ne devrait-elle pas transcender les divergences politiques ?



Le Forum du justiciable encourage vivement la tenue de ce dialogue et appelle les acteurs politiques de tout bord à la responsabilité en participant à ce dialogue.

Faire preuve de surdité à cet appel serait un immense gâchis et un rendez-vous manqué pour la décrispation de la situation socio-politique

et la formulation de consensus forts pouvant aboutir à l’organisation d’une élection présidentielle libre, transparente et apaisée.



La sauvegarde de notre commun vouloir de vie commune doit transcender les divergences

et les contradictions des uns envers les autres.

Tous les acquis démocratiques du Sénégal ont

été des résultantes d’une série de consultations.

Le Forum du Justiciable invite donc tous les acteurs à saisir cette opportunité pour discuter et bâtir des consensus forts pour la tenue

d’une élection présidentielle inclusive, libre, transparente et apaisée. La stabilité et la paix au Sénégal valent tous les sacrifices.



Le Sénégal doit conserver, jalousement, sa tradition de pays de dialogue et de concorde. Rien ne devrait justifier de ternir, voire de rompre cette réputation qui a valu et vaut toujours au Sénégal d’être reconnu comme un pays stable et de paix. Continuons, malgré les difficultés du moment, à faire nation en maintenant le fil du dialogue. C’est seulement grâce au dialogue qu’on parviendra à bâtir des consensus forts et bâtir des solutions durables qui nous sortiront, d’une part, de ces périodes troubles, et d’autre part, de renforcer notre pacte social. Nous appelons vivement tous les candidats retenus par le Conseil constitutionnel et tous les acteurs du processus de manière générale à répondre à l’appel patriotique du président de la République.



La réconciliation nationale que le Forum du justiciable appelle de tous ses vœux passera par le dialogue… C’est le prix à payer pour un Sénégal toujours debout et réconcilié.