Dialogue national : Abdoulaye Diouf Sarr et Renaissance Républicaine répondent favorablement à l’appel de Diomaye Faye

Abdoulaye Diouf Sarr, président du mouvement Renaissance Républicaine / SÜNÜ REEW, a annoncé sa participation à la journée nationale du dialogue prévue le 28 mai prochain. Dans un communiqué rendu public, l’ancien ministre a confirmé son engagement à répondre favorablement à l'invitation du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Fidèle à son engagement pour le renforcement de l’État de droit, la stabilité républicaine et l’efficacité démocratique, Diouf Sarr annonce que la Renaissance Républicaine apporte sa contribution autour de trois axes majeurs.



Il s’agit de la : « restauration de la confiance citoyenne dans le processus électoral, de la consolidation de la résilience institutionnelle, et du renforcement de l’efficacité démocratique ».



Selon le communiqué, cette participation s’inscrit dans la continuité des propositions déjà formulées par la Renaissance Républicaine / SÜNÜ REEW, en toute responsabilité, pour bâtir un Sénégal plus juste, plus inclusif et plus résilient.



Abdoulaye Diouf Sarr et ses collègues réaffirment leur disponibilité à accompagner les « efforts de refondation nationale ».